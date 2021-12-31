Москва, 31 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Предложения России о гарантиях безопасности направлены на то, чтобы создать и оформить юридически систему договорённостей, базирующуюся на принципе отказа от попыток добиться превосходства в военной сфере. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Как указал в интервью РИА Новости глава МИД РФ, у проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности «пакетный характер», который призван «гарантированно исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем вооружений вблизи российских границ, особенно на Украине», однако в них также есть и много других элементов, призванных в итоге «сформировать те самые надежные, юридически обязывающие гарантии безопасности».

«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Донбассе проживают сотни тысяч российских граждан и потому Россия предпримет все необходимые меры для их защиты.