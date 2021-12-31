Иркутск, 31 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Сегодня, 31 декабря, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к жителям региона с новогодним поздравлениям. В его обращении, в частности говорится:

Правительство Иркутской области Губернатор Приангарья Игорь Кобзев

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»Декабрь — всегда подведение итогов. В 2021 году в нашей области открылось две новых школы и семь готовы к сдаче, приняли детей пять детских садов, ещё восемь готовятся их встретить, отремонтированы и оснащены новым оборудованием 23 больницы. Мы уже построили две врачебные амбулатории и более 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Построены семь новых спортивных комплексов. Таких объёмных результатов в Иркутской области не было уже много лет. Это итог нашей общей повседневной работы. Именно она составляет фундамент будущих успехов Приангарья.

Мы создаём условия участия региона в крупных федеральных проектах: строительства инфраструктуры и современных социальных объектов, возникновения новых предприятий и рабочих мест, развития туризма, решения экологических проблем и расселения аварийного жилья. Работаем для того, чтобы область стала одним из лучших регионов нашей страны. Чтобы люди приезжали сюда, оставались здесь жить.

Сегодня область получает мощное дополнительное финансирование. Мы отвечаем на внимание со стороны Президента России, председателя правительства, федеральных министерств практическими делами: увеличили собственные доходы, на 2022 год предусмотрено ещё больше средств на социальную сферу, на инфраструктуру, на строительство. Залог успеха в том, что мы сотрудничаем с сенаторами и депутатами Госдумы, с Законодательным собранием и муниципалитетами, с бизнесом, представителями гражданского общества. Благодаря постоянному общению с жителями видим проблемы и решаем их.

В 2022 году Иркутская область встречает своё 85-летие. Мы вступаем в юбилейный год. Впереди важные задачи, решать которые мы будем сообща, чтобы каждый житель области почувствовал гордость за родную землю и уверенность в завтрашнем дне».

Игорь Кобзев пожелал жителям Иркутской области здоровья, благополучия, исполнения добрых замыслов и поздравил с наступающим Новым годом.

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