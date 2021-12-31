Челябинск, 31 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Челябинской области 30 декабря обнаружили ещё 475 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них один школьник. Всего в регионе выявили уже 146 778 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровел 136 981 пациент. Больных COVID-19 насчитывается 2451 человек. От COVID-19 скончались ещё 28 граждан.