Чита, , 11:32 — REGNUM В Забайкалье финишировал второй сезон популярного онлайн-проекта «еДед_Мороз». В итоговом впуске зимний волшебник прибыл в Читу и встретился с юными дарованиями, чтобы исполнить их заветные желания. Организатором проекта выступило министерство культуры Забайкальского края.

Дед Мороз в Чите Правительство Забайкалья

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На протяжении месяца — с 1 по 31 декабря Дед Мороз путешествовал по краю, побывал в каждом районе, где приходил в гости к талантливым забайкальцам, дарил подарки и праздничное настроение.

Герой новогодних праздников делился своими впечатлениями от путешествий. Каждый день новые выпуски публиковались в официальных аккаунтах министерства культуры в социальных сетях с хештегом #еДед_Мороз. Проект «еДед_Мороз» стал популярным с прошлого года.

Тогда стартовал первый сезон серии видеороликов, где сказочный персонаж встречался с гостеприимными жителями края, знакомился с местными достопримечательностями, кухней и традициями.

По словам зрителей, наблюдать за путешествием Деда Мороза было интересно — каждый выпуск, посвященный тем или иным местам Забайкалья, был наполнен особой теплотой и уникальным колоритом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье стартовал конкурс на лучшего домашнего Деда Мороза. Как сообщили организаторы — представители Музейно-выставочного центра региона, все желающие могут присоединиться к проекту и предстать в образе зимнего волшебника.