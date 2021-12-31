Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Прокуратура выявила нарушения в работе патолого-анатомического бюро в Таганроге (Ростовская область). Инспекция была проведена на предмет исполнения существующих требований законодательства в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По фактам выявленных нарушений в администрацию города внесено представление по факту непринятии мер, направленных в том числе на формирование кадрового состава [морга]. В Таганрогский городской суд направлено исковое заявление об обязании обеспечить медицинское учреждение необходимым оборудованием и помещениями», — сообщает надзорное ведомство.

ИА REGNUM сообщало, что ранее власти Таганрога (Ростовская область) опровергли слухи о якобы критической ситуации с хранением тел умерших людей. О горе трупов возле морга сообщали очевидцы в социальных сетях. При этом власти подтверждали информацию о выросшей нагрузке на учреждение в связи с пандемией.