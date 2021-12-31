Чита, , 11:07 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Дальнего Востока с наступающим Новым годом. В частности, в поздравлении говорится:

Юрий Трутнев Government.ru

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«Уважаемые жители Дальнего Востока! Все мы ждем наступления Нового года, одного из самых добрых и любимых в России праздников. Он ассоциируется у нас с обновлением, новыми возможностями и планами, исполнением самых заветных желаний. Этот Новый год — еще и с надеждами на окончание пандемии. В декабре принято подводить итоги.

Хочу сказать, что нам удалось сделать многое. В 2021 году в дальневосточных преференциальных режимах построено 97 предприятий, создано более 19 тысяч рабочих мест, заключено 473 новых инвестиционных соглашения на общую сумму около 1 триллиона рублей.

Среди самых значимых проектов, завершенных в этом году — первый пусковой комплекс Амурского газоперерабатывающего завода, самый большой на Дальнем Востоке складской комплекс класса «А» в Свободном порту Владивосток, первый в России гелиевый хаб. Большая работа проделана и в социальной сфере.

Введено в эксплуатацию 62 социальных объекта, проведен капитальный ремонт еще 77. Более 29 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись «Дальневосточной ипотекой», почти 100 тысяч человек получили в безвозмездное пользование «Дальневосточный гектар».

Начались полеты созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Единой Дальневосточной авиакомпании. В новом 2022 году эта работа будет продолжена.

Мы будем оказывать поддержку инвесторам, развивать производства, строить на Дальнем Востоке предприятия, школы, больницы и детские сады, учреждения культуры и спорта. Начнется подготовка к реновации дальневосточных городов. Такую задачу поставил перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин на VI Восточном экономическом форуме.

Для нас это исторический шанс создать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни людей. Поздравляю с наступающим Новым годом! Пусть год тигра принесет в ваши дома хорошее настроение, энергию и удачу!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новые условия по льготным займам для предприятий Дальнего Востока. Отмечается, что минимальная сумма займа снижена с 20 до 10 млн рублей.

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