Иркутск, 31 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Власти Приангарья больше не будут работать с министром здравоохранения Яковом Сандаковым. Как сообщает телеграм-канал «Город Братск», срок его контракта истек накануне, 30 декабря, договор не продлен.

В больнице

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Исполнять обязанности главы минздрава региона будет его первый заместитель Анна Данилова.

В своем Telegram-канале Сандаков подвёл итоги уходящего года, поблагодарил коллег за самоотверженный труд в условиях пандемии и атмосферу единства.

«Мы наладили работу с лекарственным обеспечением для пациентов с COVID-19. Первая партия вакцины от COVID-19 в Иркутскую область поступила в ноябре 2020 года. Всего 42 дозы. Для врачей эта вакцина — как сокровище! В 2021 году вакциной от коронавируса защитили себя более миллиона жителей региона», — отметил Сандаков.

Напомним, он является автором более 80 научных статей, обладателем четырех патентов на изобретения. С апреля 2020 года работал главврачом городской поликлиники 109 Москвы.

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