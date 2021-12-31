Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Специалисты миссии «Джеймс Уэбб» приступили к развёртыванию опорных конструкций теплозащитного экрана космического телескопа. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Телескоп Джеймс Уэбб NASA

Телескоп «Джеймс Уэбб» был запущен ракетой-носителем Ariane-5 25 декабря 2021 года. Пунктом назначения космического аппарата является вторая точка Лагранжа системы Земля — Солнце, которая находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

Через пять дней после запуска специалисты миссии приступили к развёртыванию опорных конструкций теплозащитного экрана. Эта операция будет состоять из 50 основных этапов, она продлится несколько дней.

Специальный экран из пяти слоёв каптона (этот материал используется для изготовления внешних слоёв скафандров) позволит поддерживать температуру зеркала и приборов ниже — 220 °C, что необходимо для работы телескопа в инфракрасном диапазоне. Размер защитного экрана в полностью развёрнутом виде составит примерно 21×14 метров.

Первые научные наблюдения с использованием телескопа «Джеймс Уэбб» начнутся летом 2022 года. К этому времени зеркало телескопа должно успеть остыть до рабочей температуры.

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