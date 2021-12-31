Каспийск, Дагестан, , 10:35 — REGNUM В новогоднюю ночь на боевом посту — в суточных нарядах и караулах — будут находиться более 600 военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) ВМФ России. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Корабли Каспийской флотилии Mil.ru

пресс-служба ЮВО «Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления… выполняя задачи… по защите военно-морских баз флотилии и других береговых объектов и инфраструктуры прибрежной зоны Каспийского моря».

Отмечается, что еще около 400 военнослужащих будут охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу дежурными по подразделениям, контрольно-пропускным пунктам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Каспийске завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции экипажи малых артиллерийских кораблей (МРК) «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала» корабельного соединения Каспийской флотилии (КФл).

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