Курган, 31 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Курганской области с 31 декабря разрешили проведение уличных мероприятий численностью до 1000 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Кроме того, на мероприятиях с детьми залы можно заполнять на 75%. Также отменено требование предъявлять документы о вакцинации или перенесении заболевания COVID-19 в торговых объектах площадью от 1000 квадратных метров.

Правда, это послабление временное. Такой порядок будет действовать до 15 января.