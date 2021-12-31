Москва, 31 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Союзное государство России и Белоруссии намерено купировать угрозы из-за приближения к его границам военной инфраструктуры НАТО. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как уточнил глава МИД РФ, программа согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022−2023 годы, которая была подписана 10 ноября 2021 года в Москве, содержит совместные шаги двух стран по предотвращению угроз со стороны стран Запада.

Кроме того, Лавров добавил, что в этом документе предусматривается координация шагов России и Белоруссии на международных площадках, включая вместе с другими странами и объединениями.

«В частности, речь идет о совместном противодействии развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию натоцентричной модели безопасности в Европе», — сказал он.

«Заметное место отводится и сотрудничеству по купированию угроз, связанных с приближением к границам Союзного государства военной инфраструктуры НАТО», — также добавил министр иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае введения новых американских санкций в отношении России может произойти полный разрыв отношений между нашей страной и США.