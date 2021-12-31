Владивосток, , 09:59 — REGNUM Решением главкома ВМФ России Тихоокеанский флот (ТОФ) по итогам боевой подготовки пятый год подряд занимает первое место среди флотов России. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Эскадра Тихоокеанского флота России Комогорцев Иван Николаевич

пресс-служба ТОФ «В 2021 году на ТОФ значительно повысились показатели в боевой учёбе. Увеличено количество выполненных задач в море надводными кораблями и подводными лодками, что позволило повысить более чем в полтора раза наплаванность кораблей и в 1,3 раза количество выполненных боевых упражнений в сравнении с 2020 учебным годом».

Отмечается, что впервые в новейшей истории флот провёл в центральной части Тихого океана оперативные учения, в которых задействовал более 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов, а также морскую авиацию. Корабли ТОФ приняли участие в российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2021» и в международных военно-морских учениях «Россия-АСЕАН».

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Крупнейшим событием для Береговых войск ТОФ стали двухсторонние бригадные тактические учения камчатского и приморского соединений морской пехоты на полигоне боевой подготовки на мысе Клерка в Приморском крае, в которых было задействовано более пяти тысяч военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тихоокеанском флоте по результатам боевой подготовки в 2021 году почётное наименование «Ударный» было присвоено 27 воинским подразделениям — экипажам надводных и подводных боевых кораблей.

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