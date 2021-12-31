Москва, 31 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В случае введения новых американских санкций в отношении России может произойти полный разрыв отношений между нашей страной и США. Об этом в ходе телефонного разговора предупредил своего американского коллегу Джо Байдена президент РФ Владимир Путин, рассказал 31 декабря журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Цитата из видео kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом

Как отметил помощник президента РФ, в ходе беседы американский лидер указал, что в случае эскалации ситуации на границе с Украиной страны Запада введут масштабные экономические, финансовые и военные санкции.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — сказал он.

Также Ушаков добавил, что российский лидер уточнил, что такого рода санкции будут причиной самых серьезных последствий и заявил, что Россия надеется на то, что этого не произойдет.

При этом помощник президента РФ отметил, что Путин добавил, что такие действия «наши потомки оценят как огромную ошибку, а таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут следующий раунд переговоров после Нового года.