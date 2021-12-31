Томск, 31 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к жителям региона с новогодним поздравлением.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили ИА REGNUM 31 декабря в областной администрации, Жвачкин пожелал томичам здоровья.

«Я очень надеюсь, что в новом году от нас уйдёт уже эта эпидемия. Мне не жаль потратить на это свое новогоднее желание. Думаю, и вам тоже. Пусть вместе со старым годом уйдут в прошлое обиды и печали, и пусть скорее вернётся наш привычный мир», — подчеркнул Жвачкин.