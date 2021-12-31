Пекин, , 08:38 — REGNUM Китайские специалисты провели 55 пусков ракет космического назначения в 2021 году, что стало рекордом для страны. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

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Космическая отрасль Китая стала лидером по числу пусков в 2021 году. Второе место по числу пусков заняли США, проведшие 45 стартов. Отечественные специалисты в завершающемся году выполнили 24 пуска с российским космодромов и один старт российского носителя с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

2021 год стал для Китая рекордным по числу пусков за всю историю. Предыдущий рекорд составлял 39 стартов за год — такие результаты были зафиксированы по итогам 2018 и 2020 годов.

Абсолютный национальный рекорд по числу пусков за год принадлежит СССР. В 1982 году Советский Союз провёл 108 запусков ракет космического назначения. Рекорд по количеству пусков в современной России — 55 стартов — был установлен в 1992 году.

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