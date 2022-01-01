Омск, 1 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Комментируя итоги 2021 года для Омской области, политик и общественный деятель Сергей Кондаков отметил, что одно из основных событий для Омска — это новый мэр.

Татьяна Иващенко В Омске

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»Сергей Шелест — неоднозначная фигура, я бы сказал, неожиданная. По моему мнению, это человек не из команды губернатора Александра Буркова. По сути, это управленческий и интеллектуальный противовес Буркову», — считает Кондаков.

Собеседник ИА REGNUM отметил, что программа, с которой пришёл Шелест, «нацелена на экономический провыв». Ставка сделана на привлечение инвесторов.

«Основное, что инвестор должен увидеть, — это экономический смысл или какой-то другой в своих инвестициях здесь в регионе», — подытожил Сергей Кондаков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентябрьских выборов 2021 года мэр Омска Оксана Фадина стала депутатом Госдумы («Единая Россия»). В декабре 2021 года депутаты омского горсовета выбрали нового мэра. Им стал единоросс, гендиректор АО «ОмскВодоканал"Сергей Шелест.

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