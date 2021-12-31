Киев, 31 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Ключевые пункты управления государством Россия, в случае гипотетической войны с Украиной, уничтожит за десять минут, даже не заходя на её территорию. Такое заявление сделал экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин 30 декабря в эфире телеканала UkrLife.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Волошин уточнил, что в вооружённых силах Украины (ВСУ) вообще не в силах понять, что такое современная война с использованием высоких технологий. Депутат Рады добавил, что руководство Украины не сможет даже покинуть страну, покрыв себя позором.

Стоит отметить, что ещё в начале ноября Волошин утверждал, что для полного разгрома Украины России понадобится неделя, поэтому Киеву невыгодно начинать боевые действия против Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Волошина, Украине поздно сетовать на то, что переговоры высокого уровня между Россией и США проходят без неё.