Вашингтон, 31 декабря, 2021, 04:56 — ИА Регнум. Решение отозвать 475 тысяч своих автомобилей с электродвигателем приняла американская компания Tesla. Об этом сообщается на сайте национального управления дорожной безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Tesla

Речь идет о проблемах с передним багажником, который может открываться в процессе движения транспортного средства из-за поломок защелки (Model S), а также о повреждениях проводки камеры заднего вида (Model 3). Под отзыв попали 356 тысяч хэтчбеков Model 3 и 119 тысяч седанов Model S.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря национальное управление дорожной безопасности США распространило информацию о том, что Tesla заблокирует в произведенных ею автомобилях функцию, которая дает возможность водителям запускать видеоигры во время движения на транспортном средстве.