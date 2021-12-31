Тегеран, , 08:44 — REGNUM 30 декабря министр туризма Сирии заявил, что его страна стремится увеличить туристические поездки в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с послом Ирана в Дамаске Мехди Собхани министр туризма Сирии Мохаммад Рами Радван Мартини заявил, что его страна крайне заинтересована в расширении туристических поездок в Исламскую Республику.

Подчеркнув важность и роль туристического сектора в укреплении отношений между народами, он отметил, что одной из программ министерства туризма Сирии является поощрение сирийских граждан к поездкам в Иран.

Приветствуя расширение двусторонних отношений в сфере туризма, сирийский министр указал на увеличение паломнической и туристической деятельности между двумя странами.

«Иран является одной из стран, имеющих регулярные прямые рейсы с Сирией», — заявил он, отметив, что вопрос о прямых рейсах приобретает всё большой интерес с точки зрения развития расширения туризма между двумя странами.

Посол Ирана в Дамаске, со своей стороны, подчеркнул необходимость использования имеющихся возможностей для возобновления поездок иранских паломников в Сирию и объявил о готовности Тегерана направлять паломников для посещения святынь братского государства.