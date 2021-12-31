Тегеран, 31 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. 30 декабря Джамаат-и-Ислами, ведущая исламская партия Пакистана, провела конференцию по исламскому единству с участием генерального секретаря Всемирного форума по сближению исламских школ мысли и членов делегации Исламской Республики Иран в восточном городе Лахор. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ходжатолеслам Шахриари во главе иранской делегации прибыл в Лахор, столицу Пенджаба, на пятый день своего визита в Пакистан.

Иранская делегация встретилась с Сирадж-уль-Хаком, главой Джамаат-и-Ислами, и высокопоставленными должностными лицами партии в Мансуре, штаб-квартире пакистанской партии.

Позднее в Лахоре состоялась Конференция исламского единства в присутствии политических, религиозных деятелей и религиозной элиты, организованная партией Джамаат-и-Ислами.

Ходжатолеслам Шахриари присутствовал на этом мероприятии в качестве специального гостя. На конференции также присутствовали Молави Назир Ахмад Салами, член иранского Совета экспертов, Мортеза Фрати, заместитель генерального консула Исламской Республики Иран в Лахоре, а также директор Иранского культурного центра Джафар Ронас.

На этом мероприятии также присутствовали представители средств массовой информации и высокопоставленные представители различных религиозных партий и групп Пакистана.

У иранской делегации запланированы встречи с министром по делам религий Пенджаба Мауланой Абдул Хубаир Азад, председателем Комитета Рует-и-Хилал и имамом мечети Бадшахи, а также другими религиозными учеными.

Делегация намерена посетить гробницу Алламы Икбала, а также Иранский культурный центр во время своего трехдневного пребывания в Лахоре.