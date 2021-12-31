Вашингтон, 31 декабря, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал к деэскалации напряжённой ситуации с Украиной. Об этом 31 декабря сказано в распространённом 31 декабря письме пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Отмечается, что американский лидер дал понять президенту России Путину, что в случае вторжения российских войск на Украину Соединенные Штаты совместно с их союзниками и партнерами «дадут решительный ответ».

Кроме того, Байден выразил поддержку дипломатическим усилиям российской стороны в рамках диалога по стратегической стабильности и по линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ. При этом глава Белого дома заявил президенту России, что дальнейший прогресс в данном вопросе возможен только в случае деэскалации напряжённости с Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден в диалоге с президентом РФ Путиным заявил о недопустимости ядерной войны.