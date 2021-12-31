Кабул, , 00:44 — REGNUM Бежавший в ОАЭ бывший президент Афганистана Ашраф Гани объяснил падение своего правительства тем, что он слишком полагался на международных партнёров, включая США. Своё мнение он высказал в беседе с начальником британского Объединённого комитета начальников штабов, генералом Ником Картером, которая транслировалась по радио BBC.

Ашраф Гани U.S. Department of State

Гани рассказал, что решил покинуть страну через несколько минут после того, как его охрана заявила, что больше не может защищать его в Кабуле, потому что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили своего обязательства не входить в город.

По словам экс-президента, он понимает, что афганский народ винит его в быстрой сдаче страны «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Меня сильно шантажировали. Нам никогда не давали возможности вести переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Халилзад сел за стол переговоров с ними. Это стало американской проблемой. Они просто отодвинули нас в сторону», — сказал Гани.

По его словам, руководство президентской охраны сообщило ему, что почти вся охрана разбежалась, и если талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет оказано сопротивление, всех убьют. В результате ему было дано всего насколько минут, чтобы покинуть президентский дворец.