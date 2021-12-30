Тегусигальпа, , 23:55 — REGNUM Министр сельского хозяйства Гондураса Фернандо Маттос заявил 29 декабря о скором введении чрезвычайного положения в сельскохозяйственном секторе из-за аномальной засухи, поразившей территорию страны. Об этом сообщает новостное агентство LaRed21.

Засуха

После анализа ситуации в Комитете по чрезвычайным ситуациям и Совете министров Маттос предупредил об угрозе животноводству и сельскому хозяйству из-за глобального дефицита воды в Гондурасе. Нехватка воды негативно сказывается на производстве шерсти, молока и мяса. В критическом состоянии находится растениеводство, в первую очередь посадки кукурузы.

В случае введения чрезвычайного положения правительство окажет финансовую поддержку фермерским хозяйствам путем прямых переводов средств и выделения кредитов из бюджета Чрезвычайного сельскохозяйственного фонда.

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