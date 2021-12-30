Буэнос-Айрес, 30 декабря, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Анонимный звонок с сообщением об угрозе взрыва в официальной резиденции президента Аргентины Casa Rosada поступил 30 декабря в службу 911. Об этом сообщает аргентинская газета Pagina12.

Николай Чеканов

Саперы федеральной полиции осмотрели здание и его периметр с собаками и не нашли признаков взрывных устройств.

Отмечается, что эвакуации персонала в резиденции не проводилось, поскольку звонивший сообщал лишь о намерении заложить бомбу. Президент Альберто Фернандес в этот момент находился в своем рабочем кабинете.

Полиция установила, что звонок был совершен из города Олаваррия, в настоящее время ведётся розыск злоумышленника.