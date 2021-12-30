Вашингтон, 30 декабря, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Вашингтон выражает свою обеспокоенность из-за сообщений о запуске Ираном в космос ракеты с тремя исследовательскими спутниками, опасаясь, что это повлечёт развитие ракетно-ядерной программы Тегерана, сообщают 30 декабря западные СМИ со ссылкой на представителя госдепа США.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«Соединенные Штаты, как и прежде, обеспокоены разработкой Ираном космических ракет-носителей, это вызывает существенные опасения из-за перспективы их распространения», — цитируют СМИ слова представителя госдепа.

При этом заявлено, что США намерены добиться восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Иран заявил об успешном запуске на орбиту Земли ракеты-носителя лёгкого класса «Симург» с тремя исследовательскими орбитальными аппаратами.