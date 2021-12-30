Москва, , 22:17 — REGNUM Окончательным назвал решение РПЦ создать Патриарший экзархат Африки митрополит Клинский Леонид в эфире «Вести FM».

Андрей Рублев. Христос. 1420

митрополит Клинский Леонид «Конечно, мы не свернём, мы не свернём уже ниоткуда. Туда, куда мы заходим, мы ниоткуда выходить не будем».

Он рассказал, что в Африке люди нуждаются в защите, «коренное, чернокожее население» попросту выгоняют из дома те, кто, «по большому счёту, и в Африке-то редко бывают». Священник пояснил, что имеет в виду «греческий церковный истеблишмент».

По словам священника, РПЦ два года ждала изменения позиции патриарха Феодора (патриарх Александрийский и всей Африкии) и поддержавших его иерархов, но стало ясно, что перемен не будет и что помогать африканцам должны русские священники.

митрополит Клинский Леонид «Мы не должны дать раскольникам восторжествовать, мы должны эту вакханалию остановить и прекратить».

Напомним, 29 декабря Священный синод РПЦ постановил создать в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриарший экзархат Африки.