Москва, 30 декабря 2021, 22:17 — REGNUM Окончательным назвал решение РПЦ создать Патриарший экзархат Африки митрополит Клинский Леонид в эфире «Вести FM».
Он рассказал, что в Африке люди нуждаются в защите, «коренное, чернокожее население» попросту выгоняют из дома те, кто, «по большому счёту, и в Африке-то редко бывают». Священник пояснил, что имеет в виду «греческий церковный истеблишмент».
По словам священника, РПЦ два года ждала изменения позиции патриарха Феодора (патриарх Александрийский и всей Африкии) и поддержавших его иерархов, но стало ясно, что перемен не будет и что помогать африканцам должны русские священники.
Напомним, 29 декабря Священный синод РПЦ постановил создать в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий Патриарший экзархат Африки.