Буэнос-Айрес, , 21:52 — REGNUM Министр экономики Аргентины Мартин Гусман рассказал в интервью газете el Pais 29 декабря о переговорах с Международным валютным фондом.

МВФ

Гусман заверил, что между страной и фондом было достигнуто «некоторое взаимопонимание», но для заключения соглашения без выполнения условий экономического роста требуется получить согласие международного сообщества. Правительство понимает, что полученный кредит был политическим, и пересмотр его условий и льгот возможен только при поддержке странами — партнерами МВФ.

«МВФ признает, что программа 2018 года провалилась: не выполнена ни одна из поставленных целей, — продолжил министр, — но постпрограммная оценка дает нам уроки, и для нас важно ускорить процесс их усвоения, если мы хотим продвигаться в дальнейшем».

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