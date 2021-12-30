Ижевск, 30 декабря, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В последний день 2021 года, 31 декабря, в Удмуртии начнется некоторое потепление. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Снег

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Так, предстоящей ночью в республике температура воздуха составит — 14… — 19 °C, днем 31 декабря мороз ослабнет до — 7… — 12 °C. Временами ожидается небольшой снег.

В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют комфортную и мягкую зимнюю погоду с температурой в пределах — 8… — 12 °C, небольшим снегом и ветром максимальными порывами 4−9 м/с.

1 января столбики термометров будут колебаться в диапазоне — 4… — 8 °C с сохранением небольшого снега. 2 января радикальных изменений погоды не ожидается.

По предварительного прогнозу, 3, 4 и 5 января в республике ожидаются температурные качели — от похолодания к потеплению и обратно. При этом снег будет сохраняться. На дорогах — снежный накат.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний день 2021 года на территории Саратовской области ожидается густой туман, местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

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