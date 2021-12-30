Анкара, 30 декабря, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В начале года должна состояться встреча спецпредставителей Армении и Турции, передаёт 30 декабря «24 TV». Заявление на эту тему сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Отметив, что с датой стороны ещё не определились, Чавушоглу сказал, что переговоры запланированы на январь.

Добавим, что планируемая встреча станет историческим событием. До сих пор Анкара в качестве условия открытия границы с Арменией требует от Еревана перестать добиваться международного признания геноцида армян и вывести своих военных из Нагорного Карабаха.