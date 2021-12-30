София, , 20:35 — REGNUM В Новогоднюю ночь в центре столицы Болгарии будут запрещены традиционные для этого города салюты и фейерверки, а также представления с открытым огнем и шумовыми эффектами. Об этом 30 декабря сообщила софийская газета «Дума».

Световое шоу Unsplash

Соответствующее распоряжение 30 декабря подписала мэр Софии Йорданка Фандакова. Изначально запрет на пиротехнические шоу в болгарской столице был связан с гражданской кампанией по защите животных от последствий неправильного применения указанных веществ.

Впоследствии к акции присоединились сотрудники главного управления пожарной безопасности и защиты населения (ГУПБЗН). По словам представителей местной службы спасения, из-за проводимых в спальных районах болгарской столицы новогодних салютов ежегодно происходят до ста крупных возгораний.

Согласно официальной информации, альтернативой пиротехническому мероприятию в ночь с 31 декабря на 1 января в Софии станет световое лазерное шоу. На новое представление из городского бюджета уже выделено более $100 тысяч.

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