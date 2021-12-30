Рим, , 20:27 — REGNUM По данным на вечер четверга, 30 декабря, в Италии умерли 137 247 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 156 (днем ранее — на 148), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус в Италии Aeronautica Militare

Число подтвержденных носителей выросло на 126 888 (днем ранее — на 98 030), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 981 428 — почти 10% населения страны. В настоящее время заражены 779 463 человека (на 104 598 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель с декабря 2020 года.

Две прививки от коронавируса сделали 46,33 миллиона человек (более 76,93% населения страны).