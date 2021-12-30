Рим, 30 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 30 декабря, в Италии умерли137 247человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на156(днем ранее — на148), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

Число подтвержденных носителей выросло на126 888(днем ранее — на98 030), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 981 428 — почти 10% населения страны. В настоящее время заражены779 463человека (на104 598больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель с декабря 2020 года.

Две прививки от коронавируса сделали 46,33 миллионачеловек (более 76,93% населениястраны).