Москва, 30 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Карабахский конфликт может быть урегулирован только лишь при активном участии России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Ситуация хоть сейчас и находится в замороженном состоянии, но, очевидно, что конфликт не испарился. Он не завершён. Можно утверждать, что разрешение этого конфликта произойдёт только даже не столько при посредничестве, а при активном участии России в регионе. Потому что это историческая область интересов нашей страны, и Россия просто исторически обязана присутствовать там и выполнять роль высшего арбитра на данной территории и в данном регионе», — сказал Милонов.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.