Бухарест, , 20:02 — REGNUM Официальный Бухарест объявил о возобновлении в полном объеме проведения в стране школьных олимпиад и прочих соревнований, призванных способствовать развитию творчества детей и подростков. Об этом 30 декабря сообщает румынское информационное агентство Mediafax.

Школа Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР

По словам министра образования Румынии Сорина Кымпяну, подобная практика позволит «упорядочить учебный процесс и стимулировать учеников и преподавателей на новые свершения».

Кымпяну «У нас есть потенциальные победители в таких категориях как математика, физика, химия и иностранные языки. Такие соревнования должны стать нормой в каждой школе».

При этом на вопрос, из каких именно фондов будут выделяться средства на осуществление новой программы, Кымпяну не ответил.

Программы школьных олимпиад в Румынии прекратили свою работу в 2019 году из-за недостаточного финансирования. С 1969 по 1989 гг. на поддержку талантливой молодежи румынские власти выделяли до 20% бюджетных средств.

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