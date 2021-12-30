Курган, 30 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Кургане с 1 января 2022 года начнёт работу отделение временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Об этом сообщает областная газета «Новый мир».

Цитата из видео на ntv.ru Клиент вытрезвителя

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На базе центра социального обслуживания населения на ул. 2 Часовая, 48 оборудовано 20 бесплатных койко-мест для клиентов вытрезвителя.

В вытрезвитель принимаются лица, доставленные полицейскими или обратившиеся самостоятельно. Граждане могут там находиться 24 часа. Им будет предоставляться первичная доврачебная медико-санитарная помощь и спальное место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году вытрезвители открываются в Югре и Тюменской области.