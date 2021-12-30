Салехард, , 18:55 — REGNUM На Ямале новогодние мероприятия проходят с соблюдением антиковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Символ Нового года — тигр Дарья Драй © ИА REGNUM

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Численность посетителей на одном мероприятии в регионе ограничена до 50% от общего числа мест в помещении с соблюдением санитарной дистанции в 1,5 метра. Будет проводиться дезинфекция мест общего пользования, обеззараживание воздуха в помещениях, термометрия, действует масочный режим.

Для посещения учреждений культуры совершеннолетним посетителям нужно предъявить документы, подтверждающие вакцинацию, факт перенесенного заболевания или справку о наличии противопоказаний вместе с отрицательным ПЦР-тестом.