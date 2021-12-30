Рим, 30 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В бюджете Италии на 2022 год предусмотрено чуть более 2 млрд евро на поддержку сельского хозяйства, сообщил в четверг, 30 декабря, министр по делам АПК Стефано Патуанелли.

Виноградник

Речь идет, в частности, о страховых гарантиях на случай стихийных бедствий, поддержке молодых специалистов, инвестиций и др.

В сравнении с предшествующими годами объем финансирования по этим статьям вырос более чем вдвое, отметил министр.