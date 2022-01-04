Киров, 30 декабря, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В Кировской области по состоянию на 30 декабря вакцинированы от коронавируса около 706 тыс. жителей области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Из этого числа 673 тыс. человек получили оба компонента препарата, полностью завершив процесс вакцинации.

Повторную прививку или ревакцинацию сделали 129 тыс. жителей области.

В настоящее время запас вакцин в области составляет около 282 тыс. комплектов. Прививку от COVID-19 можно будет сделать и в новогодние праздничные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне была введена в эксплуатацию первая в регионе кислородная станция — медицинский концентратор кислорода. Станция открыта в Кировской городской больнице №5, на базе которой развернут один из госпиталей, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией. На открытие станции из регионального бюджета было выделено 17 млн рублей.

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