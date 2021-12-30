Москва, 30 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную, если ранее они неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав.

(сс) Alessio Lin На скорости

Вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившиеся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, наказание предполагает штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. В качестве максимального наказания предполагается установить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.