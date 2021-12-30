Междуреченск, Кемеровская область, 30 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В кузбасском Междуреченске залили каток, длина которого составляет 275 метров. Об этом сообщил глава города Владимир Чернов.

Иван Шилов ИА REGNUM Каток

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«Просторный, новенький, с шикарным видом на сияющую площадь! Наш каток на проспекте Коммунистический, конечно, не сравнится с известным катком-рекордсменом на канале Ридо в Северной Америке. Но по масштабам Междуреченска это настоящая ледовая магистраль. 275 метров в длину, 10 в ширину. Есть, где разогнаться», — написал Чернов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что идея пришлась по душе горожанам и каток не будет пустовать.