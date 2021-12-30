Ханты-Мансийск, 30 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске определили снеговиков, которые стали победителями VI городского конкурса. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Югры.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска © Снеговик-победитель

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В состязании приняли участие жители Ханты-Мансийска, трудовые коллективы, общественные организации.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска © Снеговик — символ года

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска © Снеговик-победитель

Победителями стали снеговики коллектива общеобразовательной школы №2, а также коллективы детского сада «Незнайка», «Теремок», «Брусничка». Победу за снежную фигуру в номинации «Символ года» присудили команде детского сада «Солнышко».