Кемерово, 30 декабря, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В Кемерове на маршруты вышли три украшенных праздничной иллюминацией автобуса. Это — подарок транспортников кемеровчанам, заявили в городской администрации.

Мэрия Кемерова Праздничные автобусы в Кемерове

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«Световая иллюминация смонтирована на новых автобусах, корпус которых выполнен из прочного стеклопластика и не подвержен коррозии. На термоизоляцию в автобусах подключение иллюминации не влияет, — подчеркнули в мэрии. — После демонтажа иллюминации корпуса автобусов восстановят с помощью специальной мастики».

Новогодние автобусы выполняют вечерние рейсы по маршрутам, которые связывают несколько районов города.