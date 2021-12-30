Новосибирск, , 18:00 — REGNUM В Новосибирске прокуратура вскрыла нарушения закона при ремонте улицы Волочаевская. Установлено, что подрядчиком — «Новосибирскавтодором» — не соблюдены установленные муниципальным контрактом сроки.

Ремонт дорог Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Ещё в мае 2021 года прокуратура предупредила директора по строительству акционерного общества о недопустимости нарушения срока проведения ремонтных работ автомобильной дороги и искусственных сооружений», — уточнили в ведомстве.

Однако подрядчик работу до конца не выполнил. В отношении директора по строительству организации было возбуждено административное дело. В декабре мировой судья назначил штраф более 4,3 млн рублей. Постановление в законную силу ещё не вступило.

Кроме того, за отсутствие контроля заказчику — управлению дорожного строительства города — было внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Завершение ремонта дороги находится в прокуратуре на контроле.