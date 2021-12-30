Турин, Италия, , 17:42 — REGNUM 24-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле входит в сферу трансферных интересов туринского «Ювентуса». Итальянский клуб намерен бесплатно подписать игрока следующим летом. Об этом 30 декабря сообщило издание Diario Sport.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в пяти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле заявил о готовности остаться в испанском клубе, так как после прихода Хави на пост главного тренера команды стал регулярно получать игровое время.

Французский нападающий перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. Текущее соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.