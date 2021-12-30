Москва, , 17:37 — REGNUM Орден Дружбы вручил 30 декабря в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Владимир Путин и Петер Сийярто Kremlin.ru

Вручая орден, глава МИД РФ отметил, что эта награда является признанием вклада министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии в развитие партнёрских и направленных в будущее отношений между Москвой и Будапештом.

Комментируя в Facebook это награждение, указ о котором президент России Владимир Путин подписал 18 ноября, Сийярто написал, что испытывает гордость.

Несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет, отмечает дипломат, удалось поддерживать «наше сотрудничество с Москвой на основе взаимного доверия, в соответствии с нашими национальными интересами, соблюдая при этом наши союзнические обязательства».

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