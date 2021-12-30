Москва, , 17:30 — REGNUM Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) пожаловался на алгоритмы видеохостинга YouTube, которые отправляют в бан его новогодний ролик. Об этом Баженов написал в личном телеграм-канале 30 декабря.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) Okras

Блогер анонсировал новый обзор — планируемая дата его публикации 31 декабря 2021 года. «Планировал выложить обзор 30-го, но не судьба. Сколько сил вложено в обзор, вы пока не представляете, да и самый крупнобюджетный он вышел… Обзор публикану в любом случае и единственным подарком для меня будет одно — если вы умудритесь посмотреть ролик до нового года», — пишет BadComedian.

Ранее BadComedian высказался относительно интервью главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной для YouTube-шоу «А поговорить?». Он высмеял доводы Мизулиной относительно вреда компьютерных игр и песен рэпера Моргенштерна для подростков.

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