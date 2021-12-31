Москва, 31 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. На дорогах Москвы в новогоднюю ночь будут работать 11 автомобилей ЦОДД правительства столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобиль ЦОДД

В пресс-службе рассказали, что дорожный патруль ЦОДД, состоящий из 11 экипажей, будет дежурить на улицах Москвы в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве временно ограничили доступ на Красную площадь.