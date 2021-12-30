Берлин, , 20:42 — REGNUM Инфляция в Германии по итогам 2021 года составит 3,2%, в 2022 году — около 3,6%. Об этом сообщает 30 декабря Spiegel со ссылкой на последний прогноз Бундесбанка.

По мнению президента Ассоциации банков Германии, генерального директора Deutsche Bank Кристиана Сьюинга, инфляционная динамика в стране вряд ли существенно изменится в обозримой перспективе.

«В настоящее время мы переживаем изменение минимального уровня инфляции ниже 2% за последнее десятилетие до уровня, вероятно, от 2,5% до 3% в последующие несколько лет», — сказал он, отметив, что «есть несколько факторов, которые будут стимулировать рост цен в долгосрочной перспективе».

При этом Сьюинг прогнозирует рост экономики ФРГ в следующем году на уровне около 4%. «Даже если начало будет трудным, экономическое бремя, вызванное пандемией, весной должно снова снизиться», — сказал он.