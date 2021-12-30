Тамбов, 30 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 30 декабря, осуществил новогодние мечты нескольких детей благодаря акции «Елка желаний 2022», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовской области Максим Егоров исполнил новогодние мечты детей

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Цель благотворительного проекта «Елка желаний» — исполнять новогодние мечты детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, которые живут в малообеспеченных семьях. Письмами с пожеланиями украшают новогоднюю елку. Воплотить в жизнь мечту ребенка может любой взрослый. Для этого достаточно снять письмо с ёлки и связаться с организаторами проекта, чтобы подарок доставили по адресу.

Максим Егоров и его заместители исполнили желания более 20 детей. 30 декабря глава региона лично привёз подарки детям и познакомился с семьями.

Антон Томонов из Тамбова учится в пятом классе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. В декабре прошлого года он занял первое место в первых инклюзивных соревнованиях по триатлону России. Мальчик хотел получить в подарок к Новому году планшет, и Максим Егоров исполнил его желание.

Такой же гаджет в подарок на Новый год загадали в семье Малковых. Наталия Малкова воспитывает двоих сыновей. Эдуард в прошлом году стал выпускником Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, а Виктор проходит программу компенсирующего обучения в 10 классе средней школы № 4 города Тамбова. Ребята увлекаются рисованием и компьютерными играми. Планшет поможет им в обучении и творческом развитии.

Подарок от руководителя области 30 декабря доставили и пятикласснику Алексею Чиркову из Никифоровского района. Мальчик — инвалид по зрению, но не отстаёт от своих сверстников, хорошо учится и занимается волонтёрской деятельностью. Алексей мечтал о квадрокоптере, и его желание исполнилось. Подарок доставили ему домой.

«Новый год — добрый и светлый праздник. Мы все ждём чуда и исполнения желаний. Если у нас есть возможность, мы должны поддерживать ребят, тем более накануне такого праздника, — считает Максим Егоров. — Всегда приятно исполнять мечты, быть для кого-то волшебником».