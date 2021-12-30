Рига, , 16:16 — REGNUM Треть тепла в столице Латвии вырабатывается на теплостанциях при помощи древесной щепы. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Грейферный захват отправляет елки в дробилку и высыпает готовую щепу Наталия Ходыкина © ИА REGNUM

Именно поэтому теплоэнергетики стали в последнее время бить тревогу, выражая недовольство увеличившимся экспортом щепы. Они утверждают, что нарастают перебои с ее поставками на ТЭС, так как производители щепы разрывают контракты и перенаправляют свою продукцию за рубеж, где цены заметно выше.

«Поставщики дерева видят, что цена на газ летает в облаках. Все умные, все хотят зарабатывать, хотя оснований для этого серьезных нет», — считает советник Латвийского союза самоуправлений Андрис Акерманис.

Глава Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня-Вейта сообщила, что ассоциация готовит обращение к правительству.

По мнению теплоэнергетиков, требуется вмешательство государства, чтобы немного приостановить процесс экспорта щепы, стратегический запас которой сейчас необходим. Это, по мнению Берзиня-Вейты, предотвратит нарастание кризиса в национальной энергетике.